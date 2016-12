Michael Bublè, ecco il nuovo album tra classici e... One Direction

Il mix di brani dà modo a Bublè di mettere in mostra il suo talento sia come appassionato interprete di popolari canzoni americane sia come compositore ed esecutore di grande classe. "Nobody But Me" é stato registrato a Los Angeles e Vancouver e contiene infatti anche canzoni inedite scritte da Bublé, tra cui il nuovo singolo " I believe in you ".

Come sempre però non mancano le reinterpretazioni emozionanti di classici quali "My Baby Just Cares For Me", "The Very Thought of You", "God Only Knows" di Brian Wilson, il classico di Johnny Mercer "I Wanna Be Around" e "One evening in Rome (Sott'er Celo de Roma)" di Dean Martin che contiene anche una strofa in romanesco.



All’album partecipano in veste di ospiti Meghan Trainor che duetta in "Someday" (scritta dalla stessa Meghan Trainor e da Harry Styles degli One Direction) e Black Thought (rapper dei Roots) nella title track.