Mia Martini, il lato più intimo e live ne "Il concerto"

Pezzi storici per la prima volta dal vivo come "Al Mondo" e brani degli autori preferiti da Mia Martini come i Beatles e Battisti e ancora "inediti" come "Le altre" scritta per lei da Mariella Nava e riarrangiata per l'occasione. Non è la prima volta che Mimì viene riproposta con nuove produzioni ma il cd "Il concerto" - per la prima volta in doppio vinile - restituisce il lato più intimo dell'artista, a partire dalla cover in cui il volto dell'interprete spunta da uno scatto di Mauro Balletti, suo grande amico.