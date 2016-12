20 gennaio 2015 Metallica e Faith No More, due grandi ritorni per il "Sonisphere 2015" Hetfield e soci di nuovo in Italia dopo 11 mesi, la band di Mike Patton mancava da 6 anni. Saranno sul palco della Fiera di Rho il 2 giugno Tweet google 0 Invia ad un amico

16:04 - I Metallica e i Faith No More saranno le band protagoniste del “Sonisphere 2015”. Il festival, giunto alla quarta edizione, si terrà il 2 giugno, ancora una volta alla Fiera di Rho (Milano). Il gruppo capitanato da James Hetfield torna in Italia dopo il successo ottenuto al “Rock In Roma” lo scorso luglio, mentre per i Faith No More si tratta di un ritorno dopo 6 anni d'assenza.

La straordinaria risposta di pubblico ottenuta l'anno scorso a Roma, con oltre 30 mila persone presenti all'Ippodromo delle Capannelle, ha convinto gli organizzatori del Sonisphere a puntare sulla band metal americana che proporrà i successi storici, dall'intramontabile “Nothing Else Matters” a “Enter Sandman” e “One”, questa volta non scelti dai fan come negli show By Request della scorsa estate. La data di Milano fa parte dei dieci concerti già programmati dalla band per il tour estivo del 2015, mentre i Metallica non hanno confermato le voci che li vorrebbero a lavoro su un nuovo album.



Opening act saranno i Faith No More. Il gruppo di Mike Patton, dopo la reunion del 2009, sta lavorando a un nuovo disco che dovrebbe uscire nei prossimi mesi, a ben 18 anni di distanza dall'ultimo lavoro in studio “Album of the Year”.



I biglietti per il Sonisphere saranno disponibili dal 26 al 28 gennaio per titolari di carta American Express, e dal 28 gennaio sui circuiti ticketone. Nelle prossime settimane verranno resi noti anche gli altri gruppi presenti al festival.