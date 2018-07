Meryl Streep e Cher... "Mamma Mia" che bacio!

Un tenero, e un po' malizioso, bacio sulla bocca tra Cher e Meryl Streep alla première londinese di “Mamma Mia! Here We Go Again” e lo scatto fa il giro del web. Le due attrici, radiose e bellissime, hanno sfilato sul red carpet per la presentazione del secondo capitolo del film, campione di incassi, uscito nel 2008 e poi si sono abbracciate e baciate a coronare oltre un trentennio di straordinaria amicizia e collaborazione artistica al femminile.