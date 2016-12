Melita Toniolo canta Mina e avverte: "State tranquilli... non lo farò da grande"

Si cimenta in una canzone di Mina, " Vorrei che fosse amore ", e sfodera una voce quasi irriconoscibile. Melita Toniolo duetta infatti con Matteo Brancaleoni - con la partecipazione di Renzo Arbore - nell'album del crooner " Made in Italy " che esce il 13 novembre. Una sfida nata per gioco e finita in sala d'incisione. "Ma vorrei rassicurare tutti, non farò la cantante da grande, ho troppa paura di farlo davanti a un pubblico", racconta a Tgcom24 .

Melita, come è nato questo progetto?

Dall'idea del mio amico Matteo Brancaleoni... C'è una grande amicizia e nelle nostre serate mi ha sentito cantare qualcosina e quindi gli è venuta l'idea di fare una canzone con me e devo dire che mi sono divertita tantissimo!

Ti piace cantare?

Tantissimo. Cantavo anche quand'ero piccolina davanti alla tv anche se ho una voce più lirica che pop… Però ti do uno scoop: mi vergogno tantissimo a cantare davanti a qualcuno.

La voce è sorprendente, perché non lo hai fatto prima?

Proprio perché il mio più grande limite nel canto è il palco o comunque cantare con qualcuno davanti, e poi, non vorrei fare la cantante, ma sapere fare questa cosa, anche se non ad altissimi livelli, è molto appagante e divertente.

Quindi da grande farai la cantante?

Sono già grande (ride, ndr) e non credo... No, state tranquilli, mi sentirete cantare questo pezzo e il pezzo che faccio a Teatro nel mio spettacolo '9 mesi e 1 giorno' che riprenderà a marzo 2016, però devo anche dire, che nella vita .... non si sa mai...

Canto a parte, ci racconti i tuoi nuovi progetti?

Io il mio fidanzato (il comico Andrea Viganò, ndr) stiamo preparando uno spettacolo che si terrà a Gardaland nei mesi natalizi, ovviamente tutto impostato in modalità Pistillo e poi girerò ancora per l'Italia con Lorenzo Branchetti e il nostro spettacolo teatrale...

A proposito del fidanzato, abbiamo visto delle foto in abito da sposa, il matrimonio quando arriva veramente?

A forza di nominarlo voi e tutti i miei amici credo che non mi sposerò mai… Scherzo ma credo sia un po' troppo presto visto che siamo insieme solo da un anno però è tra i nostri progetti, Andrea è un sognatore concreto come me e finalmente posso condividere un futuro che ho sempre sognato. Sono stata prima incinta per lo spettacolo teatrale, poi sposata per uno spettacolo live che faccio con lui, prima o poi chissà ... magari si passerà dalla finzione alla realtà.