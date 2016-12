Mel Gibson, la star di "Braveheart" spegne 60 candeline

Mel Gibson compie 60 anni, molti dei quali trascorsi da protagonista sul grande schermo. Il successo lo ha baciato per la prima volta nel 1979, quando venne scelto per interpretare "Mad" Max Rockatansky in "Interceptor" . Ma la fama assoluta arrivò nel 1987 con il primo "Arma letale" . Nel 1993 esordì da regista e due anni più tardi con "Braveheart" vinse l' Oscar per miglior film e miglior regia.

Mel Com-Cille Gerard Gibson è di origini irlandesi. Durante la sua carriera è passato dai film d'azione e avventura a quelli drammatici, dai ruoli romantici a quelli tragici con grande naturalezza. Tra i personaggi in cui ha mostrato grandi doti di interprete, spicca quello del giornalista di "Un anno vissuto pericolosamente". In questo, Gibson trova qualcosa di sé stesso e dichiarando più volte che “è l'unico che gli è rimasto nel cuore insieme al poliziotto esuberante e squilibrato di Arma Letale”.



Il suo film "La passione di Cristo" ha avuto un enorme successo, ma è stato accompagnato anche da grandi polemiche, viste le accuse di integralismo cattolico. Altri episodi e intemperanze della sua vita privata offuscano la sua immagine compromettendo negli ultimi anni la sua fama: dall'arrestato per guida in stato di ebbrezza alle dichiarazioni antisemite. Non più popolare come una volta, dopo il successo dell'ultimo film da regista, "Apocalypto", è tornato a interpretare film d'azione, che hanno costellato la sua luminosa carriera.