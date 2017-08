Mel B rischia di pagare cara la lite giudiziaria con l'ex tata

Un ciclone a effetto boomerang si sta abbattendo su Mel B , impegnata nella causa di divorzio con Stephen Belafonte. L'ex Spice Girls è stata infatti trascinata in tribunale da Lorraine Gilles , ex baby sitter accusata di essere stata l'amante dell'uomo e di esserne rimasta incinta (per poi abortire). La tata ha querelato Mel, che andrebbe incontro a un'ecatombe finanziaria se perdesse la causa giudiziaria: il suo conto in banca, rumors alla mano, sarebbe già in rosso...

Dopo aver scoperto la relazione extraconiugale (e relativa gravidanza) fra il marito e la babysitter, Mel B ha presentato istanza di divorzio da Stephen Belafonte nel marzo 2017. L'uomo è stato anche accusato dalla nota star di condotta violenta e di averla obbligata, con la minaccia di pubblicare alcuni suoi sex tape, ad avere rapporti sessuali a tre. Lorraine Gilles era stata assunta anni prima, quando era 18enne, per seguire i figli della coppia (Phoenix Chi, 18 anni, Angel, dieci, e Madison, cinque).



Ma la ragazza non ha voluto essere considerata corresponsabile della separazione fra i due. Durante la causa di divorzio, nella sua deposizione al tribunale di Los Angeles, ha rivelato retroscena decisamente piccanti, sostenendo che per sette anni è stata indotta a partecipare ai rapporti sessuali fra i due. Sarebbe stata l'ex Spice Girl a indurla ad andare a letto con Stephen. Mel non sarebbe stata solo consenziente ma istigatrice quindi, riprendendo i rapporti sessuali fra il marito e la ragazza. "Le volte che Stephen e io abbiamo fatto sesso, era Melanie in persona a invitare Stephen a venire a letto con noi, e spesso riprendeva in video i nostri rapporti".



Così la Gilles ha presentato una denuncia di diffamazione rigettando le accuse. La reazione della cantante siono state 403 pagine di documenti presentati dai suoi avvocati presso la Corte Superiore di Los Angeles e orientati a mostrare la colpevolezza della ragazza. Ma il giudice Dalila Lyons ha deciso di accogliere la richiesta della Gilles, invitando le due a mettersi d'accordo prima che inizi il processo. Il Daily Mail riferisce che la cantante si renda perfettamente conto che un processo in piena regola le costerebbe una fortuna e sarebbe tragica nel suo stato finanziario attuale.