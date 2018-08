Dipendenza da alcol e da sesso. Dopo Ben Affleck, un'altra star dello showbiz in caduta libera. Anche Mel B, 43 anni, entrerà a breve in un rehab per curare le conseguenza di un PTSD, ovvero disturbo da stress post-traumatico. Il trauma in questione per l'ex Spice e giudice di America's Got Talent si chiama Stephen Belafonte ed è il suo ex marito, accusato dalla cantante di violenze domestiche ma assolto per mancanza di prove concrete.

Mel B entrerà in riabilitazione il prossimo mese e a The Sun rivela la sua battaglia degli ultimi mesi e le relative conseguenze sulla sua salute psichica. Il divorzio da Belafonte è stato finalizzato dal tribunale poche settimane fa e non certo a favore dell'ex Spice, che dovrà infatti versare 5mila dollari al mese all'ex marito per il mantenimento della figlia in comune Madison (nata nel 2011) e 15mila dollari al mese di alimenti. Per non parlare delle spese legali e di alcune tasse non pagate nel 2016 non corrisposte. Una vera batosta finanziaria per la giudice di America's Got Talent che, reduce da mesi di battaglie legali, non ha retto a quest'ultimo colpo e ha così deciso il ricovero: “Lo faccio per i miei figli, oltre che per me...”., ha dichiarato.



Fonti vicine alla cantante hanno rivelato a The Sun di come Mel B beva da mesi senza controllo, vodka e tequila, e di come sia scatenata anche in camera da letto, facendo sesso spesso con tre uomini nello stesso giorno. Belafonte, accusato dall'ex Spice di comportamenti violenti sia fisicamente sia psicologicamente, ha "giocato" la sua difesa proprio su queste debolezze dell'ex moglie, dichiarando la sua dipendenza da cocaina e da alcol. Mel B non nega: "Sono molto onesta, bevo per intorpidire il mio dolore, ma questo è solo un modo in cui molte persone mascherano ciò che sta realmente accadendo...". Ed è per questo che ha deciso il ricovero in rehab: "A volte è troppo difficile sopportare tutte le emozioni che provo, ma il problema non è mai stato il sesso o l'alcol, il problema è sotto tutto questo...”.