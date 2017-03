Mel B chiede il divorzio dal marito Stephen Belafonte

Mel B ha chiesto il divorzio dal marito il produttore Stephen Belafonte. I rumor su una loro crisi di coppia si rincorrono in realtà già da anni. Nel 2014 la Scary Spice era stata ricoverata improvvisamente in ospedale, pare, a causa dei maltrattamenti del coniuge. Fu la stessa ex Spice però a smentire tutto e a difendere il marito dalle accuse. Adesso però l'addio sembra definitivo.

A confondere le acque uno scatto postato dalla stessa Mel B sei settimane fa, in cui bacia Belafonte e scrive una vera e propria dichiarazione d'amore nei suoi confronti. Lunedì scorso la domanda di divorzio per “differenze inconciliabili”.



A metà dicembre 2014 Mel B non aveva potuto partecipare alla finale di X Factor, nel suo ruolo di giudice, perché era finita al pronto soccorso in seguito, secondo i tabloid di gossip, a percosse tra le mura domestiche. Era riapparsa senza fede al dito e con lividi al volto, indizi che avevano alimentato le voci più maligne. Ma l'ipotesi di violenza domestica era stata smentita dalla cantante stessa e dalla figlia maggiore. A Natale poi sul suo profilo social l'ex Spice aveva postato uno scatto in famiglia, che non lasciava trasparire nessuna crisi imminente. Adesso la notizia del divorzio. Mel B e Belafonte sono sposati dal 2007. Insieme hanno avuto una figlia nel 2011, Madison, per la quale adesso la cantante, che ha già altri due figli da precedenti relazioni, chiede l'affido congiunto.