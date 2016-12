Meghan Trainor: "Bisogna amare di più se stessi e il proprio corpo"

Con "All About That Bass" ha conquistato la classifica americana mentre il video è oltre 190 milioni di visualizzazioni. La cantautrice del Massachusetts Meghan Trainor ha presentato alla stampa italiana il suo Ep " Title " con quattro brani, il disco vero e proprio è previsto per il 13 gennaio 2015. I testi sono un invito a volersi più bene, rispettarsi anche con un filo di femminismo. Non a caso uno dei suoi modelli è Beyoncé .

Il segreto del successo di "All About That Bass"? Lo spiega la diretta interessata: "Invita a sentirsi a proprio agio nel proprio corpo, a divertirsi con questo senza troppo seriosità. Mi ha ispirato una modella, ospite in tv da Ellen Degeneres, a cui avevano allungato le braccia con Photoshop. Nel testo ho messo più di come volevo sentirmi che non di come mi sentissi".



Tracklist dell'Ep: 1. All About That Bass 2. Title 3. Dear Future Husband 4. Close Your Eyes