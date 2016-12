Megan Fox diventa una biondina sexy per le "Tartarughe Ninja 2"

Colpo di testa per Megan Fox, che ha abbandonato i lunghi capelli neri per un taglio biondo e sbarazzino. Sul set newyorkese delle "Tartaughe Ninja 2", in cui veste i panni della giornalista April O'Neil, l'attrice ha sfoggiato orgogliosa la nuova frangetta dorata che sottolinea ancora di più i lineamenti perfetti del suo viso. Una piccola anticipazione di quello che vedremo nel film, in uscita in Italia nel giugno 2016.