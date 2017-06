Medimex 2017, quattro giorni di musica nel segno di Iggy Pop e David Bowie

L’International Festival & Music Conference promosso da Puglia Sounds, il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale, da quest’anno abbandona la dimensione di salone espositivo per entrare nel cuore della città. Quattro giorni al centro della musica con le star italiane e internazionali, un’importante spazio di confronto professionale sulle opportunità del mercato mondiale, incontri per il pubblico con Masayoshi Sukita, Gaetano Curreri, Raf, Antonino, Calcutta, Cosmo, Fabrizio Moro, Boom da Bash, Michele Bravi, Ashley Kahn, Nesli, Samuel e Carlo Massarini e le prime assolute di numerosi artisti pugliesi, un mercato internazionale del vinile delle etichette indipendenti, proiezioni, dj set e molte altre attività.



Importante il programma dei live con esclusive italiane, anteprime e prime assolute. Venerdì 9, in piazza Prefettura, l’anteprima italiana degli Slowdive, Tricky e la prima assoluta del progetto pugliese Edro & Richard Sinclair. Sul palco di largo Gianella il rapper Salmo, la canadese Jessy Lanza e Spiritual Galaxy, nuova produzione di Nicola Conte, Gianluca Petrella e Raffaele Casarano.Chiusura di giornata a Torre Quetta con il dj set di Gilles Peterson, che in mattinata sarà speaker in diretta con la sua World Wide Radio. Sabato 10, piazza Prefettura, la star Iggy Pop apre il tour europeo dopo Municipale Balcanica e la band vincitrice del contest di Virgin Radio. A Largo Giannella sul palco, tutto dedicato all’hip hop, Comagatte & South Cypher Alliance e Gemitaiz/Madman & Priestes. Doppio dj set di fine giornata a Torre Quetta con il collettivo tedesco Jazznova e Nicola Conte. Domenica 11 grande chiusura al Petruzzelli con l’unica data italiana di Solange, nuova stella del soul mondiale (ingresso a pagamento). In apertura, Italian Soul Summit feat. Serena Brancale, Ainé e Davide Shorty.



Dal 9 giugno al 2 luglio, al Castello Svevo, la mostra David Bowie & Masayoshi Sukita: Heroes - 40° anniversario a cura di Ono Arte. Ventitré scatti inediti per l’Italia (sui sessanta in esposizione) ritraggono Bowie e Iggy Pop durante la loro visita in Giappone in occasione della sessione fotografica che fece nascere l’iconica copertina di Heroes.



Tornano gli Incontri d’autore, appuntamenti tra i più seguiti e amati del Medimex con le confessioni di artisti e protagonisti della musica. Gli incontri si aprono giovedì 8 con Masayoshi Sukita e proseguono venerdì 9 con Fabrizio Moro, Carlo Massarini e Michele Bravi, sabato 10 con i Boom da Bash, Samuel, Antonino e Gaetano Curreri e domenica 11 con Calcutta, Ashley Kahn, Nesli, Cosmo e Raf.



E poi non mancherà ovviamente la sezione professional, con esperti del mercato mondiale della musica, in cui artisti e operatori potranno incontrare direttori di festival, responsabili di agenzie, etichette discografiche e stakeholder internazionali.

Per tutta la durata del Medimex sarà allestito nello Spazio Murat PopUp the Sunday Special Edition, mercato del disco in vinile organizzato dal temporary store barese con Independent Label Market, il marchio londinese cui sono legate oltre trecento tra le etichette indipendenti più importanti al mondo con vendita diretta al pubblico delle loro produzioni. Diverse le label internazionali che esporranno dischi tra dj set e music brunch.



Numerose le attività collaterali. Medimex si apre mercoledì 7 e giovedì 8 con Proiezioni a parco 2 giugno, realizzate in collaborazione con Apulia Film Commission. Prima giornata dedicata al «Triangolo sacro» di film su Lou Reed, Iggy Pop e David Bowie. Nella seconda giornata, omaggio al cinema musicale del regista cult Jonathan Demme con una trilogia su Talking Heads, Neil Young ed Enzo Avitabile. Intanto il 6 e 7 Bari Suona, realizzato da Confcommercio Bari in collaborazione con il Comune di Bari, anticipa il Medimex promuovendone la programmazione nelle vie del centro murattiano con circa cento musicisti coinvolti in oltre cento esibizioni.



Il programma completo sul sito www.medimex.it