Medimex 2015, per tre giorni Bari diventa la capitale della musica

13:47 - Prende il via giovedì 29 ottobre la quinta edizione del "Medimex", la fiera dell'industria musicale che si tiene alla Fiera del Levante di Bari. Fino al 31 ottobre artisti, addetti ai lavori e gente comune si confronteranno sullo stato della musica. Tra gli ospiti di questa edizione Brian Eno, Gianna Nannini, Carmen Consoli, Natalie Imbruglia, Ludovico Einaudi e Francesca Michielin.

L'appuntamento con il pubblico è per il 29 ottobre alle 12, quando la Fiera aprirà ufficialmente i battenti. Dopo l'inaugurazione delle 11 al cospetto delle autorità, a mezzogiorno toccherà a una leggenda vivente del rock come Brian Eno aprire il ciclo di incontri, parlando della sua straordinaria carriera di musicista e produttore e della sua installazione di visual art, "Light Paintings" che il pubblico potrà visitare sino al 14 novembre al Teatro Margherita. Alle 17.30 invece toccherà a Ludovico Einaudi.



La lunga giornata si concluderà con gli live serali che - dalle 21.30 su tre palchi differenti (ingresso 10 euro - ridotto 7 euro). Il nome di spicco tra i tanti artisti che si esibiranno è quello di Natalie Imbruglia, la popstar australiana tornata dopo otto anni di silenzio con le cover “maschili” dell’album "Male". Ma poi ci saranno anche Hindi Zahra, Antonio Pascuzzo, il gruppo rivelazione JoyCut, il songwriter angolano Jack Nkanga, il Bari Jungle Brothers e La Scapigliatura, il raffinato duo che ha appena vinto la Targa Tenco per la “migliore opera prima”.



Ma eventi live ci saranno anche nel corso della giornata, con gli showcase di KuTso, Ciauda, Federico Cimini, Raffaele Casarano, Gianluca De Rubertis e Radiodervish e degli artisti inclusi nel progetto “Pugliesi nel Mondo”. Il salone espositivo ospiterà anche il Planetario, con le invenzioni sonore dei Deproducers e le conferenze dell’astrofisico Fabio Peri, e l’installazione audiovisiva e interattiva Cubled, un enorme cubo creato dal produttore musicale Giuseppe Acito.



Nella seconda e terza giornata protagonisti degli "Incontri d’autore" saranno Gianna Nannini (che presenterà il nuovo disco "Hitstory" in uscita il 30 ottobre), Carmen Consoli, David Lang, gli scrittori Erri De Luca, Gianluca Carofiglio e Giancarlo De Cataldo e - per celebrare i rispettivi venticinque anni di carriera - Ludovico Einaudi, i Sud Sound System e Vinicio Capossela.



Una vera e propria città della musica, progettata su una superficie di 20mila metri quadrati con 100 espositori da tutto il mondo, oltre 200 ospiti provenienti da 27 Paesi e 150 eventi (escluse le iniziative collaterali), tra cui 40 concerti su 5 palchi e 70 appuntamenti in 6 spazi, tra incontri d’autore, panel, case history, face to face(s) e presentazioni.