29 ottobre 2014 Medimex 2014, a Bari tre giorni dedicati all'innovazione musicale Dal 30 ottobre all'1 novembre il mondo della musica italiana si trova alla Fiera del Levante, tra tavole rotonde, incontri pubblici ed eventi dal vivo. E Vasco Rossi che presenta il suo nuovo album

11:37 - Prende il via giovedì 30 ottobre la quarta edizione del Medimex, il salone dell'innovazione musicale promosso da Puglia Sounds. Alla Fiera del Levante di Bari i grandi artisti italiani, le più interessanti esperienze musicali europee e le etichette discografiche (major e indipendenti) daranno vita fino all'1 novembre a incontri, dibattiti, showcase e molto altro. Giovedì pomeriggio Vasco Rossi presenterà in anteprima il suo nuovo album.

Numerosi gli Incontri d’Autore della giornata inaugurale nei quali gli artisti incontrano il pubblico. Si parte con Malika Ayane e il cantautore calabrese Brunori Sas e si prosegue per tutto il giorno con Giorgia, la vocalist tarantina Mama Marjas, il trombettista sardo Paolo Fresu, lo scrittore Niccolò Ammaniti, il rapper Entics. Vasco Rossi incontrerà, invece, la stampa per presentare in anteprima al Medimex il suo nuovo lavoro discografico e per ritirare il premioAcademy Medimex.



Una delle novità di quest’anno è la presenza dello Stage 4 dove si esibiranno alcuni artisti pugliesi che presenteranno (con concerti di circa 30 minuti) i brani tranni nei recenti dischi sostenuti da Puglia Sounds Record. Dalle 21.30 poi parte con fitto programma degli show case serali. Esibizioni di 40 minuti su tre palchi con progetti inediti, produzioni speciali e prime nazionali dei più interessanti artisti (già affermati o ancora non conosciuti al grande pubblico) del panorama musicale italiano ed internazionale, come l'Orchestra di Piazza Vittorio, Brunori Sas, Cristina Donà, Mannarino e tanti altri.