Mayte Garcia, l'ex moglie di Prince: "Testamento? Quando eravamo sposati ne aveva scritto uno"

Sul numero di Chi in edicola mercoledì, Mayte Garcia , ex moglie di Prince , fa alcune rivelazioni che sono contenute nel libro "The most beautiful", che in Italia non è ancora disponibile. Mayte oggi ha 43 anni e definisce il folletto di Minneapolis un "inguaribile romantico", lontano dalla propria imamgine pubblica. E riguardo a uno dei segreti legati alla morte della star svela: "Quando eravamo sposati aveva scritto un testamento".

Mayte conobbe Prince a 16 anni. Prima divenne ballerina e cantante della sua band e il 14 febbraio 1996 lo sposò. Si lasciarono nel 2000, dopo aver perso due figli (uno due settimane dopo la nascita, l’altro per un aborto spontaneo).



Al settimanale diretto da Alfonso Signorini racconta: "Ho sempre cercato di separare la rockstar dall’uomo che era con me". Sessualmente la Garcia definisce l'ex marito "molto, molto tenero". "Anche se sul palco ballavo con le manette, non c’è mai stato nulla di tutto ciò a letto", e dichiara di non ha visto un uomo con una “voglia insaziabile di sesso", "ho visto solo il fidanzato innamorato".



Dopo la morte del loro primo figlio, Prince era "talmente perso" da spingersi alla conversione ai Testimoni di Geova. Quando i due persero un secondo bambino per un aborto spontaneo, lui fu molto meno sensibile. "Il gruppo dei Testimoni organizzò una campagna continua per farci separare", racconta Mayte. E ci riuscì. "Non so come ho fatto a superare quel periodo", dice oggi la donna.