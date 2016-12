Max Gazzè, il "Maximilian Tour" fa sold-out e prepara due grandi eventi

Dopo l'uscita del nuovo singolo "Mille Volte Ancora", Max Gazzè con il suo "Maximilian Tour" ha già registrato il sold-out nelle prime quattro città che lo ospiteranno: Bologna, Milano, Roma e Torino, con biglietti esauriti in prevendita. Per non lasciare a bocca asciutta i fan, però, sono già in programma due grandi eventi per festeggiare la conclusione del Tour: il 27 ottobre a Roma (Palalottomatica) e il 29 a Milano (Mediolanum Forum).