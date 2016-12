Max Gazzè, due concerti-evento per la chiusura del "Maximilian Tour"

Da inizio anno Gazzè è stato impegnatissimo e ha suonato in oltre 70 live. Nei mesi scorsi ha toccato Madrid, Barcellona, Parigi, Londra, Bruxelles, Amsterdam, Lussembrugo, Colonia, Amburgo, Berlino, Stoccarda e Zurigo e prima dei concerti-evento di Roma e Milano è partito per la sua prima tournée mondiale, che lo ha portato in Canada, a Montreal e Toronto, negli Stati Uniti, a Chicago, New York, Boston, Miami, Los Angeles e, infine, in Estremo Oriente, a Tokyo e Shanghai.



A inizio ottobre è tornato in radio con il singolo "Teresa", tratto da "Maximilian", che a un anno dall'uscita ha raggiunto quota 2 Certificazioni Oro (per "Maximilian" e per il singolo “Ti sembra normale”) e 2 Certificazioni Platino (per "La vita com’è" e per "Ti sembra normale").