Max Gazzè accende la nuova edizione del Jack On Tour

Il celebre van nero di Jack Daniel's riaccende i motori e riparte in giro per l'Italia con Jack On Tour. Il viaggio musicale parte il 7 novembre da Roma con Max Gazzè , ospite sul palco dell'Outdoor Festival. Il 21 sarà invece la volta di Jack Savoretti , all'Estragon di Bologna. Il fulcro del viaggio sarà la ricostruzione delle storie, personali e professionali, dei protagonisto attraverso il racconto del loro back to the roots.

Ogni città in cui si fermerà il van di Jack On Tour ospiterà inediti showcase, ad ingresso gratuito, che ospiteranno gli artisti e altrettanti opening act, scelti tra i nuovi talenti del panorama indie italiano.



Lo spettacolo si accenderà il 7 novembre a Roma con Max Gazzè, mentre il 21 sarà la volta di Jack Savoretti a Bologna. Tutti i live saranno introdotti da Federico Russo.



L'obiettivo è quello di accendere curiosità, passione ed emozioni in pubblico e musicisti, offrendo occasioni di incontro intense ed esclusive. Si scopriranno così i luoghi in cui sono nate grandi storie autentiche e la musica che ha preso vita proprio in queste location.



Anche in questa stagione, il viaggio di Jack On Tour avrà la sua finestra televisiva su DMAX. Un rockumentary in 6 puntate in onda da gennaio (pensato e realizzato dal team di Bootique e da Zodiak Active) in cui il racconto del viaggio musicale si intreccerà con il back to the roots di ogni main artist, alla ricerca di aneddoti, storie, personaggi e incontri che riescano a tratteggiare le loro personalità forti e indipendenti.