Max Croci: "Scambi di ruolo e lavoro, ecco la mia commedia spassosa"

In tempi in cui grazie alla Rete si possono ottenere migliaia di visualizzazioni, Max Croci ha seguito la gavetta tradizionale, fatta di festival. Tanti spot tv, cortometraggi e finalmente il cinema. Dopo " Poli Opposti ", il film con cui ha debuttato, torna al cinema con " Al posto tuo ", sempre con Luca Argentero come protagonista. Il regista racconta a Tgcom24 la pellicola, che arriva nelle sale dal 29 settembre, e i nuovi progetti.

Come nasce il film?

Il progetto mi è stato proposto dalla casa di produzione, aveva questa sceneggiatura e volevano trasformarla in un film. E' una commedia molto spassosa, senza pretese, e mi è piaciuta molto l'idea di scambiarsi i ruoli. Il buon motivo in questo caso è il posto di lavoro, i due protagonisti per mantenerlo devono accettare questa strana sfida...

I personaggi come li hai scelti?

Luca Argentero era già legato al progetto, Stefano Fresi l'ho voluto fortemente nel ruolo di Rocco, lo stimo tantissimo, è molto comico. Ho rimesso insieme questa coppia che aveva già lavorato insieme in 'Noi e la Giulia'. Poi si sono aggiunti gli altri attori del cast, come Ambra che interpreta la moglie di Rocco (Fresi).

A proposito di Ambra, hai ricomposto anche la coppia con Argentero...

E' vero, hanno lavorato insieme in passato e sono stati felicissimi di farlo ancora.

Come si scambiano le vite questi due uomini?

E' molto semplice, per una settimana l'uno deve vivere nella casa dell'altro e devono seguire le varie abitudini, anche culinarie. Luca, single sciupa-femmine ed amante dell'hi-tech, si ritrova a fare la stessa dieta di Rocco, e a gestire una moglie rigida con tre ragazzini a Fiano Romano. Senza contare una suocera divertente interpretata da Fioretta Mari... D'altra Rocco è pantofolaio e si ritrova in una casa domotica e a gestire delle amiche, amanti, e un ménage particolare. In modo buffo.

Una commedia spassosa con un tema importante come quello del lavoro...

Che fa un po' da sottofondo. Tutto nasce da lì, per non perdere il posto i protagonisti accettano la proposta matta di questa direttrice un po' sadica che ama mettere i dipendenti l'uno contro l'altro...

E' vero che sul set lasci molto spazio all'improvvisazione?

In realtà arrivo in scena che ho già tutto in mente. Sono meticoloso e preciso nel costruire la giornata di riprese. Lascio libertà agli attori, soprattutto quando ho davanti Luca Argentero, Ambra o Stefano che è un vulcano e spara una gag che non era prevista... Un margine di improvvisazione c'è sempre.

Quanto è difficile fare cinema oggi?

Le produzioni sono diminuite, lo spazio non è tantissimo. Io ho fatto la gavetta, tanti spot in tv e decine di cortometraggi. Per fortuna è arrivata questa grande opportunità con 'Poli Opposti' e mi considero molto fortunato. Le nuove generazioni però hanno tanti modi per mostrare le proprie abilità, vedi Youtube e la Rete in genere. Ai miei tempi si facevano i festival, oggi se fai un corto e lo metti in Rete e ottieni subito delle visualizzazioni. Il pubblico diventa quindi più vasto. E se c'è il produttore attento è fatta.

Cosa puoi anticiparci del terzo film che hai appena finito di girare?

Non ci sarà Argentero, è un lungometraggio al femminile, una commedia tratta da un romanzo nato da un blog scritto da Enrica Tesio che ha raccontato la sua storia, quella di un abbandono. In modo ironico. Quindi la routine e il dolore di una perdita. Ne è nata una commedia frizzante, interpretata da Ambra e Carolina Crescentini. Che uscirà l'8 marzo, il giorno delle donne.