Matteo Salvini contro Fedez sui social: "Per lui un anno di servizio civile"

Salvini lo ha quindi invitato per un duetto 'pacificatore' a Radio Padania: "Al signor FEDEZ, cantante, non sto molto simpatico. Io sto bene fratello, non ti preoccupare. E tu come stai? E le tue amiche multinazionali, che ti arricchiscono? Ti abbraccio, e se vuoi ci facciamo una cantata insieme a Radio Padania".



L'invito non ha rasserenato gli animi, con il rapper che è tornato all'attacco su Facebook: "Ma se Salvini non mi nomina una volta al giorno non è contento? Ieri insultato gratuitamente a Pontida, oggi pure. AD OGNI COMIZIO ha sempre il mio nome in bocca...Ma pensare a fare il politico al posto che scatenare volutamente minacce di morte e insulti razzisti di elettori esaltati sulla mia pagina?"



Non è la prima volta che i due si trovano faccia a faccia. Fedez era infatti già intervenuto qualche tempo fa in una polemica scoppiata tra Salvini e Jovanotti, alzando i toni del dibattito. Tutto era partito da Lorenzo Cherubini, che su Twitter aveva criticato la versione anti multiculturale del politico. Salvini aveva risposto con un lapidario "Minestrone unico mondiale? No, grazie". A questo punto Jovanotti aveva cercato di smorzare i toni, dicendo di trovarlo "forte nell'esposizione idee". Il collega Fedez lo aveva però rimbeccato: "Quando dici 'forte nell'esposizione' cosa intendi? Gli insulti razzisti e la xenofobia?".