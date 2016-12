Matt Roberts, addio all'ex chitarrista dei 3 Doors Down per una overdose di farmaci

Il corpo è stato trovato nella hall dell'albergo dove soggiornava con il padre, a West Bend, nel Wisconsin. Matt Roberts, ex chitarrista dei 3 Doors Down, è stato trovato morto a 38 anni. Per una overdose di farmaci. Era in compagnia del padre e doveva partecipare a un evento benefico. Era uno dei fondatori della band, che aveva abbandonato nel 2012 proprio per problemi di salute.