Massimo Lopez, operato d'urgenza ad Andria: è fuori pericolo

Paura per Massimo Lopez, che ha avuto un infarto in scena al teatro Impero di Trani, dove si stava esibendo con il suo spettacolo all'interno dela rassegna "Jazz e dintorni". Immediata la corsa nell'ospedale Bonomo di Andria, dove è stato operato d'urgenza. L'attore al momento è fuori pericolo, ma si trova in osservazione nell'Unità coronarica, dopo essere stato sottoposto ad intervento di angioplastica.