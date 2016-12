Massimo Ciavarro: "Tutte le donne che mi hanno lasciato si sono pentite"

E' il bello del cinema degli Anni 80, ai piedi di Massimo Ciavarro sono cadute le donne più sexy . Anche se per il latin lover non è sempre stato facilissimo. Spesso, come confessa nella autobiografia "La forza di cambiare" è stato abbandonato, ma al settimanale " Nuovo " l'artista 57enne sottolinea: "Tutte le donne che mi hanno lasciato si sono pentite, compresa Eleonora Giorgi ".

"Ho messo a nudo la mia vita sentimentale nel libro - racconta Ciavarro - parlando delle donne importanti per me, che sono solo 5. A parte Cristina, la mia prima fidanzata, mi hanno lasciato tutte. Poi si sono tutte pentite".



Massimo ha anche una sua teoria sulle crisi delle sue donne: "Hanno deciso di abbandonarmi tutte tra i 40 e i 45 anni, è un periodo particolare, cercano conferme e gratificazioni fuori dalla coppia". Ma l'attore riconosce anche le sue colpe: "Dicono che sono poco romantico e poco espansivo. Ho sempre avuto il terrore di esternare i miei sentimenti". Da tre mesi ha una nuova compagna, della quale non parla per "discrezione". Anche se c'è un problema: ha 44 anni...