Massimo Ciavarro: "Ho avuto una breve storia con Moana Pozzi, a letto mi ha dato 6"

Il successo, i viaggi, i momenti bui e le donne. Massimo Ciavarro , 57 anni, uno dei sex symbol degli anni Settanta e Ottanta, si racconta al settimanale "Chi" in edicola mercoledì 13 maggio, alla vigilia dell'uscita della sua autobiografia intitolata "La forza di cambiare": "Con Moana Pozzi ho avuto una storia breve, era timida, tranquilla, di sani principi. A letto mi riservò un 6 perché quando avevamo fatto l'amore, non mi ero tolto i boxer".

"Avevo 14 anni quando mio padre morì - racconta Ciavarro - Di colpo mi trovai la responsabilità della famiglia sulle spalle. Mi notarono alcuni fotografi e mi proposero di fare i fotoromanzi. A 18 anni guadagnavo 5 milioni al mese. Allora uno stipendio medio non arrivava al milione".



Nel libro Ciavarro parla anche dei suoi amori e della traumatizzante fine del suo matrimonio con Eleonora Giorgi conosciuta sul set del film "Sapore di mare 2": "Tredici anni insieme, di cui tre da sposati. Poi dall'oggi al domani lei se n'è andata. Avrà avuto anche le sue ragioni, ma di colpo ho perso tutto: l'amore, la moglie, un certo modo di essere padre per Paolo, nostro figlio, e anche per Andrea, il figlio di Eleonora e Angelo Rizzoli, che avevo praticamente cresciuto. Ho perso il lavoro che facevo con lei, l'azienda agricola e l'impresa di costruzioni che avevamo creato insieme. Soprattutto ho perso l'idea di famiglia. Sono stati due anni devastanti e sono dovuto andare da uno psicanalista. E' stato lui a consigliarmi di scrivere".



Massimo racconta anche la storia d'amore che, da giovane, ha avuto con la Pozzi, che allora era una aspirante attrice: "Conservo un bellissimo ricordo. Moana era una ragazza con straordinari occhi verdi".