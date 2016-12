Era il 13 luglio del 1962 e in una spiaggia di Santa Marylin Monroe posava davanti all'obiettivo dell'amico George Barris: solo qualche settimana dopo, precisamente il 5 agosto, il suo giovane cuore si sarebbe fermato a causa di un'overdose di barbiturici. Ora quell'ultimo servizio fotografico è finito in un'asta che si annuncia molto salata che si terrà presso l'Heritage Auctions Texas di Dallas.

Quegli scatti - sei in tutto - eccezionali testimonianze della bellezza e del fascino irresistibile della Diva sono pronti a cambiare proprietario. Con loro sarà in vendita anche il servizio fotografico fatto da Bert Stern per "Vogue Magazine". Insomma, si calcola che complessivamente, nella più rosea delle previsioni, la collezione possa valere 84 mila dollari.