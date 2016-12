Mary Ellen Trainor, la dottoressa di "Arma Letale" morta a 62 anni

L'attrice caratterista e filantropa Mary Ellen Trainor è morta all'età di 62 anni nella sua casa di Montecito, in California. Oltre a una serie di cammei nei film del marito e regista Robert Zemeckis - tra cui "Forrest Gump" e "Ritorno al futuro"- la Trainor è apparsa in alcuni dei piu' grandi film degli Anni Ottanta. Era la psichiatra della polizia in "Arma letale", una reporter in "Die Hard" e la madre di due protagonisti in "I Goonies".