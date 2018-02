Marvel festeggia 10 anni con un epico raduno di attori e supereroi

Un nuovo banner e un video per festeggiare un importante anniversario. Marvel Studios Cinematographe celebra sui social dieci anni di cinecomic leggendari, mostrando un epico raduno di star, da Thor, impersonato da Chris Hemsworth a Hulk, impareggiabile Mark Ruffalo e un bellissimo video in cui ben settantanove personaggi tra attori, registi e produttori di tutto il MCU si preparano e si mettono in posa per una foto di gruppo a dir poco storica.