Marracash sfonda il palco di Cagliari... ma continua a rappare

Sembra una gag da cartone animato la caduta di Marracash, che ha sfondato il palco a Cagliari. Il rapper è sprofondato tra le assi durante il live, ma ha continuato comunque a cantare come se nulla fosse. L'artista ha pubblicato poi la clip della figuraccia su Instagram, prendendosi un po' in giro: "Si è letteralmente bucato il palco tipo willy il coyote e sono caduto giù! Tra l'altro non smettendo di rappare"