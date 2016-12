Marracash: "L'hip hop italiano è un po' annacquato"

Futuro, Innovazione, Creatività le parole d'ordine del Wired Nex Fest, come queste componenti sono presenti nella tua musica?

L'Hip Hop nasce come musica innovativa e creativa, quindi innovazione e creatività ne sono parte integrante. Ma in questo ultimo periodo il rap ha perso un po' della sua vera natura. E' successo che si è adeguato al pop, lasciandosi influenzare da esso, come dimostrano i tanti rapper sulla scena e i talent, fucina delle nuove leve di rapper. Ecco io vorrei che fosse il contrario e qui entra in gioco il futuro dell'hip hop, che è più che altro una speranza, ovvero che l'hip hop torni ad influenzare il pop e non viceversa come sta succedendo.



Mi sembra tu abbia una posizione un po' critica verso il rap italiano...

Sono critico verso ciò che è diventato. Non sto dicendo che non ci debbano essere influenze reciproche tra pop e hip hop, anch'io ho duettato, prima degli altri con Giusy Ferreri ad esempio, nel 2010 e nel mio ultimo album "Status" con Tiziano Ferro. Ma si è sempre trattato di un portare loro e la loro musica nel mio mondo e non di entrare nel loro. La mia critica riguarda la qualità del rap attuale. Il target si è molto abbassato e tutti si chiamano rapper anche se non c'entrano più niente con il rap vero.



Qual è l'hip hop di qualità allora?

Guarda è come se parlando di camorra si paragonasse Gomorra ad una telenovela ambientata a Napoli. Il rap ha dei criteri di cui tenere conto, una metrica, la qualità della produzione, degli strumenti. Ormai rappare significa solo virtuosismi vocali, ma ci sono anche gli strumenti nel vero hip hop, la batteria, un basso...E poi ci vuole un contenuto. Il rap deve provocare, scuotere, rimettere in discussione, dare fastidio... impensierire. Bisogna educare i ragazzi ad essere ribelli, a reagire, a pensare. Altrimenti si perde il senso delle cose.



Che differenza c'è con l'hip hop americano?

In America si fa musica adulta, il rap americano è serio quello italiano si riduce a qualche virtuosismo vocale, un cappellino e qualche tatuaggio. Il livello è molto basso.



Quindi come definiresti il rap di oggi?

Annacquato, figlio del momento e spero sia davvero solo una fase di passaggio. Al momento i giovani non hanno altra musica di riferimento e si entusiasmano per questo surrogato del rap. Spero si superi questa fase, l'hip hop oltre l'hip hop appunto.



Ed è questo infatti il titolo dell'intervento che Marracash (nome di battesima Fabio Bartolo Rizzo) 36 anni il 22 maggio, farà nell'ambito del Wired Next Fest, proprio nel giorno del suo compleanno e della partenza del suo tour.

Tre i grandi concerti serali con con SBCR dj set (The Bloody Beetroots) vs Salmo giovedì 21, Saint Motel venerdì 22 e un terzo concerto previsto per sabato 23.



