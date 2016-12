Marracash, festa hip hop con Fabri Fibra, Guè Pequeno e Salmo

Il Carroponte a Milano inaugura la stagione dei grandi Festival schierando una imbattibile squadra hip hop per il suo primo concertone dell'estate. Il rapper Marracash torna nel capoluogo lombardo, dopo tre date in giro per l'Italia, il 5 giugno, e con lui in palcoscenico ci saranno anche Fabri Fibra, Salmo e Guè Pequeno, che hanno collaborato ad alcuni pezzi del suo ultimo disco "Status".

Tornato prepotentemente sulla scena musicale grazie all'uscita del suo nuovo, attesissimo, album Marracash resta una delle figure di spicco del rap italiano. Testi interessanti e musica di qualità, che sul palco dal vivo, prevede la presenza di una vera e propria band. "Nel vero hip hop ci devono essere gli strumenti, la batteria, un basso... Ci vuole metrica, contenuti dirompenti, perché il rap deve provocare, scuotere, rimettere in discussione, dare fastidio... impensierire.", così Marracash aveva spiegato a Tgcom24 la sua musica, che per molti ha "restituito un'identità al rap". E venerdì 5 questo rap, che aspira a tornare alla sua vera natura, riempirà la calda atmosfera del Carroponte per un concerto, che ha tutte le carte in regola per essere ricordato. 18 i brani dell'ultimo disco, un chiaro ritorno alle origini del genere rap, che ha debuttato al numero 1 della classifica di iTunes ed al numero 2 della classifica FIMI, e che Marracash eseguirà dal vivo, insieme ad alcuni pezzi degli album precedenti dal primo disco uscito nel 2008 e che porta il suo nome a "Fin qui tutto bene", passando per "King del rap.