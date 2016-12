Marracash e Guè Pequeno, per il nuovo album "Santeria" lanciano una caccia al tesoro 2.0

Sono cresciuti per le strade di Milano e dopo 15 anni di carriera Marracash e Guè Pequeno pubblicano il loro primo album insieme: "Santeria", disponibile dal 24 giugno. Il disco è stato registrato tra Spagna, Brasile e Italia, attinge la sua forza dal background comune dei due rapper e sarà possibile ascoltare i brani in alcune location della città per loro particolarmente significative. Una sorta di caccia al tesoro sonora 2.0.