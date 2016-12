30 settembre 2014 Maroon 5, sangue e sesso: Adam Levine e Behati Prinsloo in versione animalesca E' uscito "Animals" il nuovo video del gruppo americano. Il cantante e sua moglie sono protagonisti di parecchie scene dove a farla da padrone sono pelle nuda e passione. E tanto sangue... Tweet google 0 Invia ad un amico

09:41 - E' uscito il video di "Animals", nuovo singolo dei Maroon 5, ed è un video di quelli che non passano inosservati. Colpa (si fa per dire) di Adam Levine e Behati Prinsloo, marito e moglie anche nella vita, che interpretano una serie di torride scene di passione. Molte nudità, effusioni esplicite e suggerite e... sangue in quantità, che a un certo punto riveste i due amanti.