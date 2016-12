Maroon 5, Levine si mette a nudo e manda a quel paese la censura...

Una canzone provocatoria sin dal titolo ("Quest'estate farà male come un figlio di..."), con un video fatto apposta per far parlare. E' "This Summer's Gonna Hurt Like A Motherfucker", nuovo singolo dei Maroon 5. La clip del brano si apre con Adam Levine che esce dalla doccia e si mostra come mamma l'ha fatto. E se qualcuno avesse da lamentarsi su Instagram la risposta è servita con la foto del suo lato B e la scritta "fanc... la censura".

E' la prima volta che Levine si mostra nudo in questo modo in un video anche se il cantante/attore non è certo nuovo a concedere generose porzioni del suo corpo alla vista dei fan. Dalla celebre copertina di "Rolling Stone", dove posò nudo con solo due mani femminili a coprire i genitali, fino al video di "Animals", dove era impegnato con sua moglie, Beati Prinsloo, in scene decisamente "carnali".



Ma un nudo così esplicito, per quanto di schiena, non lo aveva ancora mostrato. E come molti altri suoi colleghi in tempi recenti, non ha esitato nell'attaccare la censura pubblicando su Instagram un fermo immagine del video, il più "significativo", con sopra la scritta "fuck censorship".