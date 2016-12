Market Sound, a Milano due mesi con musica internazionale, giochi e street food

Una seconda edizione con un programma ricco di nomi internazionali per il Market Sound , che torna dal 4 giugno al 7 agosto tra musica e altri eventi nell'area dei Mercati Generali di Milano . Per il 2016, il Festival aumenta la capienza e per il cartellone di concerti sono confermati, tra gli altri, Chemical Brothers, Neil Young, The Offspring e Bad Religion . "La musica - ha detto il sindaco Giuliano Pisapia - sta rendendo Milano sempre più attraente".

Inaugurato lo scorso anno con numeri che, a detta degli organizzatori, hanno superato ogni aspettativa, il lungo festival che si tiene nell'area dei Mercati Generali di Milano si ripresenterà per la nuova stagione estiva con una ricetta confermata, al centro della quale c'è la musica internazionale.



Grandi protagoniste, anche per quest'anno, saranno le note di nomi internazionali che tra giugno e l'inizio di agosto sbarcheranno sul palco del festival, allargato rispetto allo scorso anno. Tra i nomi più importanti e gia' confermati, ci sono quelli di Neil Young & Promise Of The Real (18 luglio) e dei Chemical Brothers (22 luglio), oltre a Offspring (13 giugno), Tame Impala (5 luglio) e i punk Bad Religion (1 luglio). "Il cartellone sarà annunciato di settimana in settimana - ha commentato Tommaso Cavanna di Punk For Business, l'agenzia che organizza il festival - e ci saranno anche numerosi artisti italiani".



Tra le novità della nuova edizione c'è anche l'apertura del venerdì, rispetto a quella del solo fine settimana del 2015. "Quello che abbiamo costruito - ha aggiunto Cavanna - è un polo di aggregazione e non solo un contenitore di concerti". Tra gli eventi diversi dai singoli concerti, quest'anno torneranno anche il Blue Note Sunday Music Village dedicato alla musica jazz e dintorni, oltre a UnaFestalungaUnGiorno con un mercato di piazza itinerante, artisti e workshop.In programma, per tutto il periodo di apertura, anche molti appuntamenti gratuiti, spettacoli per bambini che potranno essere ospitati anche in un'area pensata appositamente per loro, oltre a numerosi eventi sportivi.