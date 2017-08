Mark Wahlberg, Forbes lo incorona come l'attore più pagato del 2017

Nonostante sia stato scavalcato in classifica, l'annata non è andata troppo male per Dwayne Johnson, dal momento che ha guadagnato 65 milioni di dollari, cifra leggermente superiore a quella dello scorso anno (64,5 milioni di dollari), grazie ai film "Fast & Furious 8" e "Baywatch".



A completare il podio troviamo Vin Diesel, terzo in classifica con 54,5 milioni dollari. Salto enorme per lui che veniva da un guadagno di 35 milioni di dollari del 2016. Adam Sandler (50,5 milioni di dollari) e Jackie Chan (49 milioni di dollari) completano la cinquina.



Nella top 10 troviamo poi Robert Downey, Jr. (48 milioni di dollari), Tom Cruise (43 milioni di dollari) e un trio di stelle Bollywood, Shah Rukh Khan (38 milioni di dollari), Salman Khan (37 milioni di dollari) e Akshay Kumar (35,5 milioni di dollari).



La classifica stilata della nota rivista statunitense di economia e finanza prende in esame il periodo compreso tra l’1 giugno 2016 e l’1 giugno 2017, con le stime dei profitti basate sui dati di Nielsen, ComScore, Box Office Mojo e IMDB, insieme ad alcune interviste con gli addetti al settore.