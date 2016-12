Mark Ruffalo perde il cellulare: ritrovato grazie a Twitter in tempo record

Disavventura a lieto fine per Mark Ruffalo . Nel bel mezzo della tempesta Jonas, che ha sferzato New York, la star di Hollywood ha smarrito il cellulare e la patente di guida. L'attore ha lanciato l'allarme su Twitter e promesso una ricompensa e una foto con autografo a chi avesse ritrovato i suoi oggetti. Un appello subito raccolto e caso chiuso in appena 18 minuti, quando è arrivato il cinguettio del ritrovamento da parte di due piccole fan.

A ritrovare gli oggetti smarriti da Mark Ruffalo sono state due sorelline, Amenaide e Catherine Brown, che l'attore candidato ai prossimi Oscar per "Spotlight" ha ringraziato con una foto, poi condivisa sui social.



A stupire la star è stata soprattutto la velocità del ritrovamento: dall'appello cinguettato in Rete al respiro di sollievo, sono trascorsi appena 18 minuti. "O mio Dio! E' stato già ritrovato. In così poco tempo! Grazie a tutti per avermi aiutato a trovarlo", ha scritto entusiasta Ruffalo, che può contare su oltre 2 milioni di follower. Tanti e pure molto attivi, visto che si sono prodigati subito per il loro beniamino, sfidando il gelo che ha colpito nelle scorse ore la Grande Mela.