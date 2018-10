Mark Hamill su Instagram mette insieme due miti: "Star Wars" e "Ritorno al futuro" in un mashup

Mark Hamill ama i social, intrattenendosi spesso in discussioni con i fan. L'attore ha condiviso su Instagram due foto in cui si è divertito a rielaborare e mischiare il suo ruolo di Luke Skywalker in "Star Wars" con il cult "Ritorno al futuro", titolando "EmpireStrikesBackToTheFuture". Nella prima, Marty è nel futuro e ha il volto di Luke mentre Doc Brown ha quello di Obi-Wan Kenobi (Alec Guinness). Nella seconda, lo stesso Luke/Marty incontra nel passato suo padre Anakin Skywalker (Hayden Christensen).