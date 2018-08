Mark Hamill ha le idee chiare sulla Walk of Fame: "Togliete la stella a Trump e datela a Carrie Fisher"

La stella sulla Hollywood Walk of Fame del Presidente degli Stati Uniti più odiato della storia è stata sfregiata per la terza volta dal suo insediamento alla Casa Bianca, con una picconata. Dopo l’evento, il Consiglio comunale di West Hollywood ha deciso di avviare una petizione per rimuoverla completamente. Ma la decisione finale spetta alla Camera di Commercio che finora ha sempre respinto ogni richiesta di rimozione. "Una volta che una stella viene aggiunta alla passeggiata, è considerata una parte del tessuto storico della Walk of Fame di Hollywood", aveva spiegato tempo fa il presidente della Camera di commercio rifiutandosi di rimuovere quella dell'attore Bill Cosby.



Comunque vada per quella di Trump, Carrie Fisher non sarà eleggibile per una stella fino al 2021. Le regole ferree per l’aggiunta di stelle postume sulla Hollywood Walk of Fame sono che il defunto in questione debba essere morto da almeno cinque anni.



Intanto la compianta Fisher, scomparsa nel dicembre 2016, dopo aver fatto la sua apparizione postuma ne "Gli ultimi Jedi" apparirà anche nel prossimo "Star Wars: Episodio IX" grazie a riprese inutilizzate girate per "Il risveglio della forza".