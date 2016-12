Marisa Tomei, per il nuovo Spider-Man una zia May di fascino

Appare ormai evidente che il nuovo Spidey avrà un taglio decisamente giovanilistico. A partire dal nuovo protagonista, il 19enne Tom Holland, che avrà una zia bella e giovane. Resta da capire se la Tomei verrà invecchiata per calarsi nella classica iconografia del personaggio May, con capelli grigi raccolti, oppure sarà rivisto anche tutto il look della zietta di Peter.



Il nuovo film di "Spider-Man" arriverà nelle sale a luglio 2017 ma Holland avrà modo di debuttare con la calzamaglia da tessiragnatele in "Captain America: Civil War", che vedremo in Italia nel maggio del 2016. Chissà che anche la Tomei non vi faccia un'apparizione. Prima di calarsi nel ruolo di May Parker, in ogni caso parteciperà alla serie "Empire" come guest star, dove interpretare una miliardaria lesbica. Giusto per ribadire che della zietta placida la Tomei ha ben poco...