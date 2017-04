Mario Venuti riparte col motore a tutto gas: "Un ripetuto grazie"

Preceduto dal singolo "Caduto dalle stelle" (uscito a marzo) il disco del cantautore siciliano, fondatore negli anni Ottanta del gruppo Denovo, è un vero e proprio inno alla gioia. 12 tracce "orgogliosamente pop", come spiega lui stesso, che sprizzano ritmo e sonorità ballabili in stile anni '80, solari e festaiole. Un disco per l'estate insomma, per sollevarci dagli affanni del quotidiano...



Superata la fase sociologica de "Il tramonto dell'Occidente" ti trovi adesso in una fase più positiva, è cambiato qualcosa in te?

No, in realtà no, sono semplicemente diversi aspetti della stessa personalità e da siciliano conosco la filosofia pirandelliana dell'"Uno nessuno e centomila". Un artista cerca nel suo percorso di mostrare varie facce: non siamo mai solo una cosa. Quel disco (Il Tramonto, nato in collaborazione con Bianconi, ndr) era necessario in quel momento, adesso ho voluto recuperare una dimensione più carnale, sensuale e per citare Gide, di ritrovare i nutrimenti terrestri...



E di terra e nutrimento si parla molto nel disco

Si parla di cibo, danza, corpo, di percezione fisica della musica, delle corde dell'anima che vibrano. Nel disco c'è una dimensione profondamente umana, una ritrovata gioia e positività



Tu quindi sei più sereno adesso?

Sì, non che prima fossi infelice o disperato intendiamoci bene, ma quando è uscito "Il Tramonto" ero un po' preoccupato. il disco è nato all'apice della crisi, tra il 2012/2013, e, anche se adesso non ne siamo fuori del tutto, quella cosa lì è stata messa al suo posto. Ora sono nella fase della consapevolezza che, nonostante tutto, ci sono davvero tante cose belle per cui vale la pena vivere e per questo voglio dire grazie



Qualcuno potrebbe definire il disco... leggero

Sono conscio dei miei mezzi e so che la mia leggerezza è comunque pensosa, come dice Calvino, meditativa, ha una sua pesantezza, un suo peso specifico e viene da un trascorso di vita, da un vissuto preciso, che si legge. Insomma non sono solo canzonette, c'è una maturità, una conoscenza del mondo, una consapevolezza..



Nella copertina del disco è il corpo il protagonista...

Sì, ho lavorato con il fotografo Alessandro Castagna, abbiamo voluto sfruttare le infinite possibilità espressive del corpo, non è solo un fatto narcisistico



Il corpo guida l'anima?

A volte sì, a volte possiamo concederci di farci guidare.



In questo momento sei più corpo o anima?

Ultimamente sono più corpo, l'anima c'è ma ogni tanto la metto lì a riposare, perchè è un po' affaticata



"Motore di vita" è un disco molto... pop, concordi?

Direi orgogliosamente pop. Il mio background del resto è quello pop, quello dei Beatles, Elton John, tra gli anni '80 e '90. Ne ho assorbito la forza e ne sento ancora le vibrazioni, l'influenza positiva con la sua capacità comunicativa, consolatoria, come un balsamo. Credo ancora in questa forma d'arte, che conosco bene e che posso gestire con la dovuta sapienza, senza perdere in profondità.



C'è un messaggio nel disco?

E' un ripetuto grazie, un ringraziamento continuo per i doni che la vita ci ha dato