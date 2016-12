Mario Lavezzi: "Non solo talent: le band del futuro nascono ancora sui banchi di scuola"

E forse non è un caso che con il mondo del talent la serata finale un collegamento indiretto lo avrà, con ospiti come La Rua e Chiara Grispo, usciti da "Amici", oltre ai Gemelli diversi. A raggiungere la finale del concorso iniziato poco prima della primavera ci sono 10 band: Hard Scream (Roma), Marasma (Firenze), Public Display (Cosenza), Stato Mentale Alterato (Roma), The Dreams Of Lady V. (Milano), The Flyers (Locri), The Francis (Milano), The Ironsides (Rimini), Velk (Reggio Calabria), Venice Downtown (Bologna). I vincitori si porteranno a casa un contratto discografico e due borse di studio. Come mai mettere insieme musica e scuola? Campus Band riporta a un modo di entrare nel mondo della musica diverso. Io sono nato così: di giorno studiavo e suonavamo nelle feste dei vari istituti. Si creava un'energia all'interno del gruppo, ogni elemento faceva in modo di non essere omologati, di essere trasgressivi.

Che situazione avete trovato?

Noi ci siamo mossi un po' tardi perché per fatti burocratici il ministero ha inviato la circolare solo il 20 di gennaio. Ma anche in questo tempo ridotto abbiamo trovato moltissimi gruppi, almeno un centinaio di proposte.



I ragazzi che suonano nei gruppi studenteschi che musica prediligono?

Sono tutte band con riferimenti a musica metal, rock e punk. Hanno costretto anche noi che giudicavamo ad aggiornarci perché portavano cover di band a noi sconosciute. Questo dimostra che i giovani fanno ricerca, si informano, non si accontentano della musica che, come diceva Fossati, gira intorno. E questa è una grande virtù.



Sembra un quadro piuttosto diverso rispetto a quello che emerge nei talent...

"E' un'alternativa. Il settore discografico non ha più risorse economiche per sostenere la promozione per un giovane. I cd non si vendono più e i fatturati non permettono investimenti in quel senso. I costi per realizzare un album si sono molto ridotti ma la promozione è sempre onerosa. Il talent dà la possibilità di fare divulgazione di un nome. E' un po' un cane che si morde la coda. Il problema è che se non ci fossero i talent in alternativa si potrebbe fare ben poco, per i giovani sarebbe durissima.



C'è la possibilità di uscire da questo periodo di crisi?

Credo si tratti di cicli. Come abbiamo vissuto il medioevo e il Rinascimento, l'epoca dei lumi e l'oscurantismo, oggi viviamo una profonda crisi dopo un periodo fulgido che è stato quello degli anni 60 e 70.