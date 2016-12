Mario Biondi, 10 anni nel segno del soul: "Do You Feel Like I Feel" apre le danze

Si intitola "Best Of Soul" il nuovo album di Mario Biondi in uscita il 18 novembre. Un doppio celebrativo per festeggiare i 10 anni di carriera dove troveranno spazio i più grandi successi del cantante catanese oltre a 7 nuovi brani. Tra questi il primo singolo estratto "Do You Feel Like I Feel". La canzone vede come autore Nicola Conte, uno tra i più celebri e innovativi artisti jazz italiani.