Marina Rei, arriva il nuovo singolo "Portami a ballare"

Il 27 maggio Marina Rei è totnata con il nuovo singolo Portami a ballare . "E' la storia di chi supera con coraggio le difficoltà che ostacolano il proprio cammino" ha raccontato l'artista "Di chi non si arrende e rientra in possesso della propria vita, celebrandola. Di chi, come me, affronta le paure uscendo dagli schemi e dall'ordine delle cose, per essere me stessa, con la musica".

"La storia di ognuno di noi che, a suo modo, illumina il proprio frammento di universo per sentirsi libero. Questa canzone è per Federico, che con la danza riesce a volare, a sganciarsi con la mente e il corpo dal peso di una malattia impossibile da controllare" ha continuato.



Una storia vera che l’artista ha trasformato in musica pulsante, in un testo importante. La musica è il suo modo per scacciare paure e fantasmi, per inventare storie e trasmettere gioia. Questa canzone racconta di come la vita possa essere affrontata e cambiata anche quando lei stessa ti costringe a cambiare. Portami a ballare parla di come il corpo può vibrare e farti essere diverso, di come la vita è fatta di vibrazioni meravigliose



Un nuovo inedito dopo un tour in Italia e in Europa (Parigi, Londra, Bruxelles) e a due anni dall’album Pareidolia per il quale Marina Rei aveva collaborato con Giulio Ragno Favero (chitarrista e produttore di One Dimensional Man, Il Teatro degli Orrori).