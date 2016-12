Marilyn Monroe, rivelazioni shock sulla morte: "Il corpo era irriconoscibile"

Si trattava di due piccole protesi che Marilyn utilizzava per far apparire il suo seno ancora florido e sodo, nonostante a 36 anni avesse iniziato a svuotarsi. Molto prima che venisse inventato il wonderbra Marilyn si era insomma attrezzata da sola, inserendo questi piccoli seni tra il reggiseno e il maglione, per mantenere alta la propria reputazione. Ma questo dettaglio alla fine è quello che suscita meno scalpore. Sono le condizioni generali in cui venne ritrovato il corpo a dare dell'icona della sensualità un'immagine a dir poco cadente.



"Quando rimuovemmo il lenzuolo che la copriva era quasi impossibile credere che fosse il corpo di Marylin. Sembrava una donna come tante, più anziana della sua età e che non si era presa cura di sé. Ovviamente le circostanze della morte avevano aggravato molto le sue condizioni. Era irriconoscibile".



Al momento della morte la Monroe presentava quindi un'immagine assai diversa da quella a cui aveva abituato Hollywood: "Aveva dei lividi sulla faccia e il suo collo era gonfio. I capelli erano corti e crespi, non se li tingeva da parecchio perché le radici erano scure. Le gambe non erano rasate da almeno una settimana e le labbra erano molto screpolate". Se i lividi potevano essere stati provocati dal depositarsi del sangue nel periodo post mortem, gli altri dettagli denotano come Marilyn nei giorni precedenti alla sua morte si fosse lasciata andare.