Marilyn Monroe, ritrovata una scena di nudo tratta dal film "Gli Spostati"

Casillo ha intervistato Curtice Taylor, figlio del produttore Frank Taylor, e ha scoperto che aveva tenuto il filmato nascosto in un armadietto, chiuso alla morte del padre, avvenuta nel 1999. Cosa ne sarà ora del video? Taylor ha detto che nessuna decisione è ancora stata presa in merito.



Ma cosa si vede in quel filmato? Come riporta il sito "Deadline", la scena ritrae la diva in un momento di passione con Clark Gable: la Monroe lascia cadere il lenzuolo che la copre e mostra il suo corpo senza veli. Se fosse stata inclusa nel film, sarebbe stata una delle prime scene di nudo di un'attrice americana in una produzione importante nell'era del cinema sonoro.



Il regista John Huston avrebbe scelto di non includerla presumibilmente perché riteneva che non fosse necessaria in fini della storia. Diede invece valore creativo alla scena proprio Frank Taylor che invece tenne traccia di quelle immagini.



"Gli Spostati" era stato scritto dall'allora marito della Monroe, Arthur Miller. Racconta la storia di tre cowboys in competizione tra loro per catturare l'attenzione di una bella donna. È stato tra l'altro l'ultimo film della diva prima della sua morte, avvenuta nel 1962.