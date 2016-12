Marilyn Monroe, la diva delle dive oggi avrebbe 90 anni

Segnata da un'infanzia difficile, passata in gran parte ospite di case-famiglia, la Monroe cominciò a lavorare come modella, prima di firmare il suo primo contratto cinematografico nel 1946. Nel 1950 "Giungla d'asfalto" e "Eva contro Eva" furono i suoi primi successi di pubblico e negli anni successivi le sue interpretazioni in "Niagara" e "Gli uomini preferiscono le bionde" (1953) vennero apprezzate anche dalla critica. La consacrazione arrivò con le commedie "Come sposare un milionario", "Quando la moglie è in vacanza" e "A qualcuno piace caldo", che le valse un Golden Globe nel 1959.



La Monroe nel 1999 è stata inserita dall'American Film Institute al sesto posto nella classifica delle più grandi star femminili di tutti i tempi ed è considerata da molti la prima vera sex symbol, oltre che icona della cultura pop per eccellenza.



Nella sua breve ma intensa vita ebbe diversi amanti, veri o presunti che siano stati, da Frank Sinatra a John F. Kennedy, passando per Marlon Brandon e fu sposata con Arthur Miller dal '56 al '61, con Joe DiMaggio dal '54 al '55 e prima ancora con James Dougherty dal '42 al '46.



Dopo essere stata licenziata dalla 20th Century Fox a causa delle sue continue assenze dal set Marilyn cerca di rimettersi in carreggiata, firma un altro contratto ma tra la notte del 4 e il 5 agosto viene trovata morta nella sua camera da letto.



Moltissimi gli appuntamenti per celebrare l’anniversario della nascita della star, tra cui quello a Palazzo Madama a Torino, che le dedica una mostra fino al 19 settembre, "Marilyn Monroe, la donna oltre il mito", un viaggio attraverso il lato più intimo della diva. In esposizione oggetti di scena, spezzoni di film, abiti, accessori, scatti di leggendari fotografi come Milton Green e Bernt Stern, e ancora i suoi cosmetici, i bigodini, gli appunti. Un'incursione nel mondo privato di Marilyn, per cercare di capire e scoprire chi c'era veramente dietro l'icona simbolo, che ancora oggi vive nella memoria di tutti.