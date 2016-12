Marilyn Monroe, gli oggetti e gli abiti di scena vanno all'asta

C'è l'abito da cocktail di "A qualcuno piace caldo" e il costume di "Fermata d'autobus". Il negligé indossato in "Niagara" e gli orecchini di "Come sposare un milionario". Sono tanti gli abiti e gli oggetti di scena di Marilyn Monroe che la celebre casa " Julien's Auction " mette all'asta. Le basi di partenza vanno dai 1000 ai 400mila dollari.

Tutti gli oggetti arrivano dalla collezione di David Gainsborough-Roberts, noto per aver messo insieme la collezione più nutrita al mondo di memorabilia della diva. Sono compresi anche foto originali di scena e poster dei film.



Il pezzo più prezioso è proprio il vestito indossato da Marilyn in "A qualcuno piace caldo" durante l'esecuzione della canzone "I'm Through With Love". Il prezzo di base oscilla tra i 200mila e i 400mila dollari. Mentre per portarsi a casa una cartolina scritta a mano dall'attrice potrebbero bastare tra i 1000 e i 6mila dollari.