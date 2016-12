3 marzo 2015 Marilyn Manson e papà: il rock è nel dna I due sono stati fotografati da Terry Richardson e guardando le foto si capisce da dove abbia preso la sua carica il cantante americano Tweet google 0 Invia ad un amico

11:32 - Per anni è stato lo spauracchio per quelli che in lui vedevano tutto il male del rock. Marilyn Manson, il reverendo della chiesa di Satana, oggi non fa più paura e mette in mostra anche i suoi affetti familiari. Che, bene inciso, sono perfettamente in linea con lui. Basta guardare le foto scattate da Terry Richardson al cantante insieme al padre, Hugh Warner: stesso trucco, stessi atteggiamenti. E' proprio il caso di dire: tale figlio, tale padre.

Manson ha da poco pubblicato il suo ultimo album "The Pale Emperor", un album che ha ottenuto buone critiche e con il quale spera di tornare a riprendersi una fetta di quel successo avuto nei primi anni duemila e che da anni sembra ormai essere svanita.



Papà Hugh è da sempre il primo fan di Brian (il vero nome di Marilyn Manson è Brian Warner) e più di una volta lui e la madre del cantante, Barb, sono stati visti ai suoi concerti con tanto di magliette della band.