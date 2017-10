Marilyn Manson, concerto shock: travolto da una scenografia sul palco

E' finito come nessuno si sarebbe mai potuto aspettare il concerto di Marilyn Manson, sabato notte al Manhattan Center Hammerstein Ballroom di New York. Durante l'esibizione una parte della struttura scenica del palco si è staccata ed è caduta proprio sopra il cantante, che è stato letteralmente schiacciato. Portato via con una barella il Reverendo è stato ricoverato nel più vicino ospedale, ma non si conosce al momento l'entità delle ferite riportate.

Dai video pubblicati da alcuni spettatori si può vedere la dinamica dell'incidente. Durante l'esibizione Manson stava per arrampicarsi sulla struttura scenica in metallo, che rappresentava due pistole, quando l'intera attrezzatura è crollata finendogli addosso. Il cantante è rimasto bloccato sotto, immobile, per alcuni minuti, poi la macchina dei soccorsi si è mossa per il suo trasporto immediato in ospedale.

Marilyn Manson, 48 anni, il cui vero nome è Brian Warner, si stava esibendo per presentare il suo ultimo album "Heaven Upside Down", uscito da pochi giorni.