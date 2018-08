Marilyn Manson, ancora guai: concerto interrotto in Texas per un malore

E' durato solo cinque canzoni il concerto in Texas di sabato scorso di Marylin Manson . Il Reverendo sta portando in giro il suo " Twins of Evil: The Second Coming Tour " per promuovere l'album " Heaven Upside Down ". Come ha scritto la testata locale "Houston Press" il cantante sarebbe stato vittima di un'intossicazione alimentare.

Il primo crollo di Manson è stato visibile dopo l’esibizione della cover degli Eurythmics, "Sweet Dreams (Are Made of This)", poi dopo "Antichrist Superstar", si è verificata l'uscita di scena.



Brian Warner è riuscito così a eseguire solo questi brani dopo "Cruci-Fiction in Space", "Angel With the Scabbed Wings" e "This Is the New Shit". Il live si è svolto sul palco del Cynthia Woods Mitchell Pavilion di Woodlands, in Texas. Si trattava del terzo concerto americano che fa parte di un tour iniziato il 16 agosto a Dallas e che terminerà il 31 ottobre ad Orlando, in Florida.



Subito dopo il malore Manson è stato sostituito dal collega Rob Zombie, con cui sta condividendo il palco durante le date del tour: "Il mio caro amico, il signor Manson, non è decisamente in forma. Probabilmente adesso è nel suo tour bus e sta da schifo. Ho bisogno di qualcuno che canti con me la prossima canzone, quindi tirate fuori la voce e cercate di farlo stare meglio!" ha urlato ai fan.



Quello di sabato scorso è solo l'ultimo di una serie di sfortunati eventi. Manson lo scorso luglio a Toronto aveva cancellato il suo concerto per una non meglio precisata "malattia improvvisa", mentre nel settembre del 2017, durante un concerto a New York, gli era letteralmente crollato addosso un pezzo di palco che gli aveva procurato danni alla gamba e alla caviglia.